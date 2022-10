Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cetațenilor Republicii Moldova se vor incalzi in aceasta iarna cu lemne. Cel puțin asta arata rezultatele ultimului sondaj realizat de iData (Date Inteligente SRL), facut public joi, 13 octombrie. Mai exact, 60% din respondenți au declarat ca se vor incalzi cu lemne, iar 3,9% cu tizic.…

Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, dat in cautare internaționala, ar avea mai multe proprietați in afara Republicii Moldova, iar autoritațile de la Chișinau incearca sa stabileasca care sunt acestea.

Poliția metropolitana din Las Vegas investigheaza mai multe injunghieri pe Las Vegas Strip.

Vicepremierul Andrei Spinu are "foarte mari indoieli" cu privire la continuarea relatiilor cu Gazprom, principalul furnizor de gaze al Republicii Moldova.

Un scandal intre mai multe persoane a avut loc pe o strada din orasul constantean Ovidiu, iar in urma conflictului un barbat si doua femei au ajuns la spital. Patru barbati au fost dusi la audieri in acest caz,m potrivit news.ro.

Cel putin 23 de persoane au fost ucise in unele dintre cele mai grave lupte din ultimii ani in capitala Irakului, Bagdad, provocate de decizia unui lider cheie de a renunta la politica, noteaza mediafax.

Patru barbati au fost retinuti, in urma scandalului produs pe o strada din Lugoj, unde o persoana a intrat cu masina in poarta unei case, iar altele au aruncat cu pietre spre un alt autovehicul, conform news.ro.

Un scandal in care au fost implicate 15 persoane a izbucnit duminica seara pe o strada din Baia Mare. In timpul intervenției, un polițist a fost lovit cu o piatra in frunte.