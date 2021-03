Moldova trece la ora de vară: Este pentru ultima dată? CHIȘINAU, 27 mart - Sputnik. In noaptea de 27 spre 28 martie 2021, ceasurile vor trebui date inainte cu o ora, astfel ora 2:00 va deveni ora 3:00. Așa ca vom dormi mai puțin. 28 martie va fi astfel cea mai scurta zi a anului, avand doar 23 de ore Din acel moment ziua va incepe sa creasca, iar noaptea, din contra, va incepe sa scada. © CC0 / Pixabay / WokandapixSavanții bat alarma: Nu trebuie sa faci asta in niciun caz inainte de somn Trecerea la ora de vara 2021 se face la o saptamana dupa echinocțiul de primavara, care a avut loc pe 20 martie 2021, cand ziua a fost egala cu noaptea. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

