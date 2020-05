Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 mai, in fiecare an, Romania celebreaza Ziua Europei, zi dedicata pacii și unitații europene. Data marcheaza ziua istorica in care a fost pronunțata declarația Schuman. In cadrul unui discurs ținut la Paris, in 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea…

- In sud-est, vremea va fi ploioasa, in pofida temperaturilor crescande, in vreme ce in Carpații Orientali și in partea de est a Carpaților Meridionali vor fi, de asemenea, ploi. Vineri, temperaturile cele mai scazute la nivel de țara vor fi inregistrate in estul Transilvaniei, unde vor cobori la -1 grad…

- PROGNOZA METEO. Vineri, temperaturile cele mai scazute la nivel de țara vor fi inregistrate in estul Transilvaniei, unde vor cobori la -1 grad Celsius, in vreme ce in zona Dobrogei, minimele vor fi de 10-11 grade Celsius. Alaturi de Moldova și Dobrogea, celelalte provincii menționate mai sus vor…

- Situatie amuzanta si una cum rar se poate intampla. Pe strada Sarmizegetusa, practic in intersecție cu bulevardul Decebal, un sofer a fost surprins in aceasta dupa amiaza transportand un frigider cu propria masina!

- JOI este randuit sa praznuim patru evenimente din Saptamana Patimilor, primele doua facandu-se ziua, iar celelalte doua in noaptea de joi spre vineri: SPALAREA PICIOARELOR UCENICILOR DE CATRE MANTUITORUL, dandu-le prin aceasta, lor și noua, pilda de smerenie. (Ioan 13, 1-17) ,,Dupa ce le-a spalat…

- Joia Mare se mai numeste si Joia Neagra sau Joia Patimilor. Acum praznuim spalarea picioarelor Mantuitorului, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea lui Iisus de catre Iuda. In Joia Mare din Saptamana Patimilor are loc slujba cunoscuta sub numele de Denia celor 12 Evanghelii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica dimineata avertizarile meteo si a instituit Cod rosu de furtuni la altitudini de peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionali si de Curbura pe parcursul zilei de luni, Cod portocaliu de rafale in Moldova, Transilvania, Maramures, nordul Crisanei…

- Creștinii Ortodocși din Moldova praznuiesc astazi pe stil vechi Intampinarea Domnului sau Stretenia, sarbatoare care ne amintește de momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.