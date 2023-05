Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre zborurile Wizz Air de pe Aeroportul Henri Coanda au inregistrat intarzieri marti dimineata de pana la aproape doua ore, din cauza unor probleme IT la unul din subcontractorii sai, iar check-in-ul a trebuit facut manual, au anuntat reprezentantii companiei aeriene. ‘Wizz Air informeaza…

- Un zbor Wizz Air de la Sibiu a fost deviat la Budapesta dupa impactul cu o pasare, a comunicat compania aeriana. Este vorba despre zborul W6 3782 care a decolat marți de la Sibiu spre Karlsruhe. „Zborul a fost deviat la Budapesta pentru o verificare obligatorie a aeronavei, ca urmare a impactului cu…

- O aeronava Wizz Air care urma sa decoleze, marti, de pe Aerorportul Suceava, a atins o alta aeronava a aceleiasi companii, fara a se inregistra victime. In avionul care urma sa plece se aflau 174 de pasageri care au fost coborati in siguranta si se afla in terminalul aeroportului. Potrivit presei locale,…

- Operatorul aerian Wizz Air a suspendat, de astazi, cursele catre si dinspre Chisinau, invocand „riscul de securitate ridicat, dar nu iminent” din spatiul aerian al Republicii Moldova. Compania a anuntat ca va pune la dispozitia pasagerilor o noua cursa, Iasi-Berlin si va creste frecventa zborurilor…

- „Siguranța pasagerilor și a echipajului ramane prioritatea numarul unu a Wizz Air, iar ca urmare a evoluțiilor recente din Moldova și a riscului ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țarii, Wizz Air a luat decizia dificila, dar responsabila, de a suspenda toate zborurile catre Chișinau incepand…

- Compania „ Air Moldova” a anulat și astazi, alte trei curse aeriene , pentru care pasagerii au platit bani. Menționam ca joi, 2 martie, au fost anulate alte 11 curse aeriene operate de „Air Moldova” . Compania susține ca ar fi vorba de „anumite dificultați operaționale”. Fostul prim-ministru Ion Sturza…

- La inceputul acestei saptamani, lucratorii Tesla din New York au declarat ca se vor alatura sindicatului Workers United Upstate New York, ceea ce ii va ajuta sa aiba un cuvant de spus la locul lor de munca. Sindicatul Workers United Upstate New York, intr-un dosar la Consiliul National pentru Relatii…

- Wizz Air nu va mai opera in 2023 ruta Timișoara – Santorini. Este introdusa o noua cursa, spre Zakynthos. Compania low-cost a eliminat din sistemul de rezervari zborurile sezoniere pe care urma sa le opereze in 2023 din Timișoara spre aeroportul din Santorini (Grecia).