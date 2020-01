Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jurnalist Moise Guran a anuntat, miercuri seara, ca se alatura USR-PLUS. "(...) de fapt, m-as fi inscris in USR PLUS, dar acest partid nu exista,(...), vreau sa ma inscriu in USR, dar trebuie sa am o discutie si cu cei de la PLUS, pentru ca eu vreau sa ma inscriu in USR-PLUS", a afirmat el."Am…

- Jurnalistul Moise Guran a anunțat astazi, printr-o postare pe Facebook, ca renunța definitiv la jurnalism pentru a se implica in politica.Realizatorul emisiunii "Romania In Direct" de la Europa FM a spus ca cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele in care etica intra in conflict cu…

- „Politicienii romani ar trebui sa inteleaga importanta normalizarii relatiilor cu Rusia” Ion Iliescu a acordat un interviu lui Nikolai Morozov de la AgențiaTASS. "In ultima perioada, situatia din interiorul PSD a lasat mult de dorit. Cum vedeti viitorul partidului?", a fost intrebat fostul președinte.…

- Dezbaterea organizata de PNL pentru Klaus Iohannis naște controverse in mass-media. O serie de jurnaliști au fost primit invitații și se vor numara printre cei care ii vor adresa intrebari președintelui Klaus Iohannis.Citește și: SURSE - Iohannis și Dancila muta liniile frontului: șeful de…

- ​Dezbaterea anunțata de Klaus Iohannis, inaintea turului doi al alegerilor prezidențiale, are loc marți, incepand cu ora 19.00, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare. In timpul discuțiilor, candidatul PNL la prezidențiale, va raspunde intrebarilor a noua jurnaliști și formatori de opinie. Dezbaterea…

- „BSH Hausgerate GmbH a decis sa nu-si continue planurile pentru constructia unei fabrici de masini de spalat in Simeria pana la o noua notificare. Din cauza conditiilor economice si a planificarii strategice a vanzarilor bazate pe acestea, producatorul de electrocasnice nu vede in prezent necesitatea…

- “Reutilizarea apei pentru irigatii agricole” – declarație politica a deputatului ALDE Calota Florica Ica in Politic / on 25/10/2019 at 13:23 / Deputatul ALDE de Teleorman, Calota Florica Ica, a adus, recent, in atenția aleșilor din camera inferioara a Parlamentului, un subiect ce…

- Intrebat ce-l mulțumește și ce nu la Guvernul Orban și la componența acestuia, dupa ce ALDE a anunțat ca va vota cu Guvernul Orban, Calin Popescu Tariceanu a raspuns, in direct, la Romania TV: "Am spus ca vom da un vot condiționat, bazat pe acceptarea a nu mai puțin de 12 condiții pe care…