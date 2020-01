Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca Gabriela Firea mai are sansa la un nou mandat de primar general al Capitalei, Gigi Becali a raspuns: "Cine poate sa o bata? Singurul om care o poate bate si nu stiu daca o poate bate este Rares Bogdan. Dar nici el nu stiu daca o poate bate", a comentat Gigi Becali, intrebat cine ar…

- Alianta USR-PLUS a sustinut luni o conferinta de presa in care si-a aratat sustinerea pentru alegerile anticipate si pentru alegerea primarilor in doua tururi. Alianta a mai explicat ca pana la finalul lunii va gasi o metoda de departajare pentru stabilirea candidatului comun la Primaria Capitalei,…

- NIcusor Dan, candidat independent pentru Primaria Bucurestiului, a prezentat un sondaj, realizat la cererea sa, privind intentia de vot pentru functia de edil al Capitalei. Potrivit cercetarii, Nicusor Dan e cel mai bine clasat candidat al Opozitiei, contracandidatul sau din Alianta USR-PLUS, Vlad Voiculescu,…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Romanii vor alege anul acesta primari și parlamentari noi. Stanga dominata de PSD este in degringolada, dupa infrangerile usturatoare de la alegerile europarlamentare si prezidentiale. Primul eveniment politic al anului va fi Congresul PSD, in februarie, cand social-democrații iși vor alege…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca la alegerile locale opozitia trebuie sa propuna un candidat unic pentru a castiga Primaria Capitalei. "Vineri am avut o discutie in alianta. Vom avea un proces prin care vom alege candidatul pentru Primaria Bucurestiului. Ca sa scapam de Firea trebuie…