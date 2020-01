Stiri pe aceeasi tema

- "Daca mi se propune, voi candida și la alegerile prezidențiale. Știu ca tocmai le-am ratat, dar asta e, odata la cinci ani", a declarat Moise Guran, miercuri seara, in urma ședinței USR, intrebat daca va candida la alegerile parlamentare. Chestionat daca va candida, din partea USR-PLUS, la…

- Conducerea nationala a aliantei USR-PLUS a anuntat ca va propune candidati unici din partea aliantei la alegerile locale de anul viitor. Decizia se va aplica si in cazul municipiului Lugoj, unde este de asteptat ca in cateva saptamani sa fie organizate alegeri interne pentru stabilirea celui care intra…

- Liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi ca in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale, candidatul social-democratilor, Viorica Dancila, ar trebui sa ramana la presedintia PSD pana ce va avea loc congresul organizat la termen, astfel incat partidul sa isi canalizeze energia spre…

- Rezultatele provizorii ale alegerilor de duminica furnizate de BEC arata ca presedintele in functie s-a clasat pe primul loc in Bucuresti si 29 de județe, in timp ce Viorica Dancila, candidatul PSD se afla pe prima poziție in 10 judete. Klaus Iohannis s-a detașat prin numarul de voturi obținute in…

- Klaus Iohannis a fost in București cel mai votat candidat din primul tur al alegerilor prezidențiale 2019, dupa numararea a 99,92 la suta din voturi. Președintele in exercițiu a obținut 31,76 la suta din voturi. Dan Barna și Vasilica Dancila completeaza clasamentul, candidatul USR-PLUS obținand 24,83…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a facut astazi o noua gafa intr-o conferinta de presa organizata la sediul PSD din Kiseleff. Acolo, aceasta a afirmat ca scopul PSD este de a castiga alegerile prezidentiale, locale si parlamentare „de anul trecut”.