Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul de software de securitate cibernetica John McAfee a fost arestat in Spania si urmeaza sa fie extradat in Statele Unite, fiind acuzat de evaziune fiscala si de reclama falsa la criptomonede, transmite agerpres.ro.

- John McAfee, fondatorul antivirusului care ii poarta numele, arestat pentru evaziune fiscala. Pentru cea ar fi primit 23 de milioane de dolari Antreprenorul american, fondatorul software-ului antivirus care ii poarta numele, a fost arestat, fiind acuzat de mai multe infractiuni din sfera evaziunii fiscale.…

- John McAfee a fost arestat in Spania si asteapta sa fie extradat in Statele Unite, unde a fost acuzat de frauda si evaziunie fiscala. Guvernul american spune ca John McAfee a primit peste 23 de milioane de dolari in monede virtuale pentru promovarea unor astfel de valute, fara a declara acest lucru.…

- Cele patru tari din nordul Americii Centrale - Belize, Honduras, El Salvador si Guatemala - se pregatesc pentru sosirea furtunii tropicale Nana, transformata in uragan, asteptata sa loveasca coasta Belize joi dimineata, relateaza AFP. Serviciile de protectie civila din cele patru tari sunt ingrijorate…

- Cele patru noi regiuni incluse de INSP in aceasta lista sunt: Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y Leon si La Rioja. Celelalte sase regiuni din Spania pentru care era obligatorie inca din 17 august carantina la sosirea in Romania sunt: Aragon, Cataluna, Navarra, Comunidad de Madrid, Insulele Baleare,…

- Cand a transmis Occidentului ca nu accepta nicio ingerința in treburile interne ale Chinei, Xi Jingping n-a fost suficient de convingator. Luni, 10 august, „partenerii” din Vest s-au lamurit, insa, cum stau lucrurile – Beijingul a pus genunchiul pe grumazul libertații de exprimare in Hong Kong arestandu-l…

- ​Turneul de tenis Masters 1000 de la Madrid, programat în perioada 12 - 20 septembrie, a fost anulat, au anuntat marti organizatorii, scrie AFP, potrivit Agerpres."Dupa ce au examinat situatia luni întregi, organizatorii Mutua Madrid Open au fost nevoiti sa anuleze turneul din cauza…

- Artiom Viaceslavovici Radcenko si Oleksandr Vitalievici Ieremenko au fost inculpati in ianuarie 2019 in statul New Jersey pentru ca ar fi sustras mai multe mii de fisiere informatice din calculatoarele Securities and Exchange Commission (SEC), intre care rezultate trimestriale si anuale ale unor…