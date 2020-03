Stiri pe aceeasi tema

- MAI a expediat Cancelariei de Stat și Guvernului cateva proiecte de lege care vizeaza modificarea Codului Contravențional și a Codului Penal. Confiscarea automobilului sau suspendarea permisului auto pentru exces de viteza, sunt doar cateva din propuneri.

- Guvernul a decis, printr-un proiect de ordonanța adoptat in aceasta saptamana, ca persoanele sa poata fi sancționate pentru aruncarea și depozitarea gunoaielor pe drumurile publice. Mai exact, cei care vor arunca și depozita gunoaie in zonele de siguranța ale drumurilor și podurilor sau in zonele de…

- Autovehiculele conduse de soferii care se afla in stare de ebrietate in spatele volanului ar urma sa fie confiscate de stat, pe viata! Declaratia a fost facuta de actualul ministru al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, in cadrul unei emisiuni televizate.

- Ministerul Afacerilor Interne pregatește un proiect de Ordonanța a Guvernului care modifica și completeaza unele acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetațenilor romani. Printre propuneri figureaza și modificarea varstei la care se va obține cartea de identitate.…

- Se schimba buletinele. Se modifica varsta la care se va obține cartea de identitate! Vezi care sunt modificarile majore Ministerul Afacerilor Interne pregatește un proiect de Ordonanța a Guvernului care modifica și completeaza unele acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate…

- In timp ce actionau pentru prevenirea accidentelor si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, aseara, in jurul orei 22.00, politistii au oprit pentru verificari un autoturism condus pe D.J.186 Dragomiresti. La volan a fost identificat un tanar de 29 de ani, din oras. Acesta a fost testat…

- In ultimele 24 de ore, trei barbati s-au urcat la volan, ignorand faptul ca au consumat bauturi alcoolice. Un tanar de 28 de ani din Negresti Oas a fost depistat in trafic de catre politistii rutieri, cu o imbibatie alcoolica de peste 0.80 g/l alcool pur in sange. Un alt tanar, de 32 de ani, din Baia…

