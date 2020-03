Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria prelungește masurile de restricție pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus pana la 12 aprilie, potrivit ordinului ministrului sanatații, Kiril Ananiev, transmite BTA. Acestea...

- Romania este de la ora 12 in „lock-down„, adica ne putem deplasa doar daca avem un motiv bine intemeiat și avem asupra noastra declația pe proprie raspundere sau adeverința eliberata de angajator. Vlad Ursulean de la Casa Jurnalismului a mers un pic prin București pentru a vedea cum arata acum, dupa…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, in urma cu puțin timp, ca se vor introduce restricțiile pe timp de zi care vor intra in vigoare de maine. De asemenea, Armata va ieși in strada pentru a asigura implementarea masurilor dispuse prin ordonanțe militare. Cei care stau in autoizolare vor fi monitorizați…

- La recomandarea Consiliului Județean Prahova, societatea Eliro - operatorul de transport public local din municipiul Campina a anunțat Primaria in privința unor modificari in programul traseelor locale, modificari impuse de restricțiile privind circulația persoanelor și masurile de prevenire a raspandirii…

- Dupa „lungi și grele demersuri” facute de reprezentanții primariei comunei Valcele, astazi, 16 martie 2020, primarul Kovacs Laszlo va semna dispoziția de incepere a lucrarilor din cadrul proiectului „ Construcția rețelei de apa și apa uzata in satul Araci, Comuna Valcele, Județul Covasna”…

- Primaria comunei Meteș a lansat recent o noua licitație in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru execuția lucrarilor aferente investiției „Amenajarea sediului nou al Primariei comunei Meteș, județul Alba”. Anul trecut, pentru același proiect au mai fost lansate inca doua licitații,…

- Șoseaua Berceni, una dintre cele mai importante artere de circulație, care asigura legatura intre centrul Capitalei și zonele rezidențiale sau localitațile din partea de sud, face parte din cel mai amplu proiect de infrastructura derulat in Sectorul 4, in ultimii 30 de ani. In urma lucrarilor, partea…