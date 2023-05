Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a trimis marți spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a in anul școlar 2022 - 2023.Astfel, Evaluarea Naționala pentru clasa a VI-a va avea loc in…

- Articolul Elevii claselor de gimnaziu, sprijiniți cu „meditații” gratuite la limba romana și matematica. Programul educațional, lansat sambata la Buzau, de organizația TSD se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Proiectul TSD Romania, aflat la cea de-a doua ediție, iși propune sa sprijine elevii…

- Probele sesiunii speciale a examenului național de Bacalaureat se vor desfașura in perioada 15-25 mai. Calendarul a fost semnat, miercuri, de ministrul Educației, Ligia Deca. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, la aceasta sesiune se pot inscrie absolvenții de liceu participanți…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat vineri ordinul privind structura anului scolar 2023-2024, care prevede ca vacanta de primavara din anul 2024 va include perioada Sarbatorilor Pascale. „Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului scolar 2023-2024. A fost integrata…