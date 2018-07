Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal intra miercuri in dezbaterea Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta, iar joi ar urma sa fie votul final, dupa care actul normativ va merge la presedinte pentru promulgare. Un nou protest fata de modificarile Codului penal este anuntat in Piata…

- Președintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, aratand ca modificarile aduse afecteaza rolul constituțional de garant al independenței justiției pe care il are CSM, scrie Hotnews. ”Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004…

- Parlamentarii, discutii cu Comisia de la Veneția. Opoziția a anuntat concluziile discuțiilor: Instituția va elabora un raport preliminar, in luna iulie, a anunțat senatoarea PNL Alina Gorghiu, Aceasta a precizat ca PSD nu va aștepta acest document al Comisiei de la Veneția. Mai mult, liberalii au ridicat…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 mai 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea protocolului privind transportul durabil, adoptat la Mikulov la 26 septembrie 2014 si semnat de Romania la Mikulov la…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu i-a cerut public, vineri, presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, sa astepte avizul Curtii de la Venetia atunci cand va ajunge la Curte sesizarea PNL pe legea privind statutul magistratilor. "In Senat, ultima lege a Justitiei, 303, se voteaza in…

- Comisia speciala parlamentara pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei incepe miercuri dezbaterile generale asupra modificarilor codurilor penale. Potrivit ordinii de zi a lucarilor comisiei, miercuri, incepand cu ora 12,00, vor avea loc dezbaterile…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile justiției, a anunțat ca Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va sesiza Comisia de la Veneția pentru a se da un aviz cu privire la legile justiției din Romania in urma solicitarii pe care PNL a depus la APCE inca din luna martie.

- Reprezentanții filialei aradene critica majoritatea parlamentara pentru ca vrea sa promoveze masuri extrem de blande pentru executarea pedepselor. Pe langa introducerea inchisorii la domiciliu sau de weekend, s-a stabilit ca daca exista o condamnare de pana la 5 ani, dupa un an judecatorul va fi…