Modificare privind înregistrarea asistenților medicali ca persoană fizică independentă Modificare privind inregistrarea asistenților medicali ca persoana fizica independenta. Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania a adoptat, astazi, Hotararea nr.4/16.03.2021 care aduce modificari in ceea ce privește inregistrarea asistenților medicali ca persoana fizica independenta. Astfel, potrivit actului menționat, pentru inregistrarea asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la administrația financiara, in vederea dobandirii calitații de persoana fizica independenta, certificatul de membru… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

