Modernizarea rețelei de apă din localitatea Bonțida, aproape de finalizare Compania de Apa „Someș” SA continua lucrarile de extindere a rețelei de apa potabila pe teritoriul localitații clujene Bonțida. Derulate in cadrul proiectului „Alimentare cu apa inel Rascruci-Bonțida”, lucrarile de execuție inregistreaza in acest moment un progres de 75%. Proiectul presupune cuplarea la conducta de aducțiune Cluj-Gherla, in zona satului Rascruci, a unei noi conducte de transport a apei, in lungime de 3.050 metri. Aceasta subtraverseaza raul Someșul Mic și ajunge pana in centrul localitații Bonțida, unde se inchide cu un „inel” in rețeaua de apa existenta, aflata in administrarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

