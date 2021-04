Modernizarea Gării de Nord din Capitală mai așteaptă. Ce spun Drulă și Clotilde Modernizarea Garii de Nord din București, cea mai mare din țara, mai are de așteptat. Contractul pentru studiul de fezabilitate a fost prelungit cu un an și jumatate. Autoritațile cauta acum soluții pentru dezvoltarea intregii zone. Ultima renovare a cladirii Garii de Nord, monument istoric, a avut loc acum 22 de ani. CFR Infrastructura a comandat un studiu de fezabilitate pentru modernizarea Garii de Nord din București, inca din decembrie 2019. A costat aproximativ 2,5 milioane de euro și vizeaza, printre altele, soluții pentru consolidarea cladirilor, montarea de panouri pentru reducerea zgomotului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

