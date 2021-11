Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” din Baia Mare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, cu modificarile și completarile ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfașurare a concursurilor/examenelor…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul bugetar: Administrator public – Primaria Comunei Remeți, județul Maramureș Secretar (0,5 post) – Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmatiei, judetul Maramures Preot definitiv S – Spitalul de Pneumoftiziologie…

- Spitalul TBC din Baia Mare se extinde și vom avea un nou corp de cladire ridicat de la zero. Consilierii locali au avizat favorabil proiectul de Hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 395 / 04.07.2018, pentru obiectivul de investiție Extinderea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie…

- Astazi, 9 septembrie, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe strada Victor Babeș un barbat ar amenința ca se va sinucide, aruncandu-se de la etajul unui imobil. Doua echipaje de ordine publica, grupa de intervenție din cadrul S.A.S. și un negociator al Inspectoratului…

- Incident șocant petrecut in Baia Mare. Acolo unde un șofer de la Urbis a suferit arsuri la nivelul feței și a pietpului, dupa ce ar fi incercat sa stinga recipientul cu dezinfectant care ar fi fost aprins de niște calatori. Incidentul este cunoscut de catre conducerea societații Urbis. Vom reveni. Dragoș…

- Maramureșul se apropie de 100 de cazuri de COVID confirmate in doua saptamani, ceea ce arata clar ca trendul este unul crescator in ceea ce privește numarul de infectari cu noul coronavirus. In ultimele 14 zile au fost 77 de cazuri confirmate, aproape jumatate din ele (31) fiind in Baia Mare, potrivit…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatorești Morari și Asociații cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramureș, prin executor judecatoresc Marius-Iacob MORARI in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunoștința generala ca in ziua…

- Cifrele oficiale venite de la nivel de județ legat de pandemia de coronavirus ne arata clar ca avem o creștere a numarului de persoane care sunt internate in spital cu coronavirus. Daca luna trecuta au fost zile cand aveam doua persoane internate, acum am ajuns la 16, iar numarul continua sa creasca…