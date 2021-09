Moderna afirmă că eficacitatea vaccinului pentru Covid-19 scade în timp şi susţine necesitatea rapelurilor “Aceasta este doar o estimare, dar credem ca acest lucru inseamna ca, in perspecitva toamnei si iernii, ne asteptam ca impactul minim estimat al scaderii imunitatii va fi de 600.000 de cazuri suplimentare de Covid-19”, a declarat presedintele Moderna, Stephen Hoge, intr-o conferinta telefonica cu investitorii. Hoge nu a prognozat cate dintre cazuri ar fi grave, dar a spus ca unele vor necesita spitalizare. Datele sunt in contrast puternic cu datele din mai multe studii recente care au sugerat ca protectia impotriva vaccinului Moderna dureaza mai mult decat cea oferita de un vaccin similar al Pfizer… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

