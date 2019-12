Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 15 ani, care a plecat miercuri seara dintr-un centru de plasament din Alba Iulia, fara a reveni, data in urmarire nationala, a fost gasita, a anuntat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Se pare ca minora s-a aflat, in tot acest timp, la matusa unei prietene,…

- Pentru ziua de joi, 31 octombrie 2019, de la ora 13,30, este anunțata ședința ordinara a consiliului local Gherla. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte, intre care revine aprobarea noii organigrame de la spital și un proeict privind predarea unui teren de langa stadion pentru construirea unui bazin…

- Un urs a pus pe jar, in aceasta dimineata, autoritatile din Medias. Animalul am fost vazut in timp ce alerga pe strazi, printre masini, sub privirile uluite ale trecatorilor. Desi oamenii au primit avertizare prin RoAlert sa se fereasca din calea lui, unii au inceput sa il filmeze.

- Daca nu i-a iesit cu statuile ecvestre, primarul Nicolae Robu are succes cu catargele de mari dimensiuni pentru montarea de steaguri tricolore. Dupa ce o prima asemenea instalatie a fost amplasata intr-o intersectie din zona centrala, pe locul unui copac de mari dimensiuni taiat, un al doilea astfel…

- De la inceputul lunii august nu mai sunt stranși caini fara adapost de pe strazile orașului iar padocul public a trecut in administrarea Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) dupa ce ani de zile a fost in cea a unei firme private care s-a ocupat, prin contract de serviciile de ecarisaj.

- 170 000 de fire de țigarete de proveniența ucraineana au fost ridicate in vederea confiscarii de polițiștii de investigare a criminalitații economice, la data de 30 septembrie a.c. La data de 27 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au organizat și…

- Fetita de 11 ani, care a disparut vineri dupa ce a plecat de la scoala, a fost gasita moarta pe camp, potrivit Digi 24. Pe corp ar fi fost descoperite urme de violenta, iar politia are si un suspect: un cetatean olandez. Stirea initiala: Alerta in Dambovița, unde o fetița de 11 ani este de negasit […]