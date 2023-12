Mocănița Huțulca Moldovița s-a răsturnat în urma unui accident Un accident grav s-a produs in Suceava, cand Mocanița Huțulca Moldovița s-a rasturnat in urma unui impact cu o mașina. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:30, pe raza localitații Moldovița, jud. Suceava, cand un tren turistic tip Mocanița Huțulca condus de mecanicul de locomotiva de 53 ani, a acroșat un autoturism care iesea dintr-o curte, condus de catre un barbat de 43 ani. In urma accidentului nu s-au inregistrat victime. La momentul producerii impactului, in Mocanița Huțulca se aflau 20 de turisti, care nu au suferit leziuni. Polițiștii veniți la fața locului l-au testat atat pe conducatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

