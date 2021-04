Mobius Gallery | Roman Tolici: Milestones Editions

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a reușit scorul calificarilor pentru Campionatul Mondial din Qatar, 14-0 impotriva Mongoliei. Japonia a etalat un prim 11 cotat la 69 de milioane de euro in partida cu Mongolia, naționala cu intreg lotul cotat la sub un milion de euro. ...

- KADEBOSTANY a inceput acest an cu o piesa sensibila, lansand „Take Me To The Moon” alaturi de Valeria Stoica. Acum, artiști talentați au remixat deja cunoscuta piesa. Mahmut Orhan și Laolu au lansat doua remix-uri originale dintre care noua ne este imposibil sa spunem care ne place mai mult. Remix-uri…

- GSP inaugureaza un nou proiect editorial: Dosarele Gazetei # O abordare tip documentar a marilor dezbateri din istoria sportului romanesc, cu detalii neștiute scoase acum la iveala, documentare riguroasa, imagini de arhiva, discuții cu personajele vremii # Primul episod din Dosarele Gazetei se intinde…

- Proiectul isi propune sa reduca reduca la minimum dezavantajele create de pandemia COVID -19. In zilele noastre, datorita situatiei create de Covid-19, procesele de educatie si formare se desfasoara de la distanta, ceea ce aduce noi nevoi de invatare. Dezavantajele invatarii la distanta au crescut nevoia…

- Ziua de 19 februarie, recunoscuta ca Ziua Nationala Constantin Brancusi, a marcat 145 de ani de la nasterea marelui sculptor. Cu acest prilej, pe pagina de Facebook a Qreator by IQOS a avut loc vernisajul live al expozitiei „Infinite Connections – Brancusi he[ART]beat”.

- Instagram iși intarește poziția cu privire la discursurile de ura in mesajele directe. Compania a anunțat astazi ca va incepe dezactivarea conturilor persoanelor care trimit in mod repetat mesaje de ura. Utilizatorii care fac acest lucru nu vor putea trimite mesaje pentru o perioada de timp nedefinita,…

- Președinta țarii, Maia Sandu, a semnat un decret privind abrogarea Consiliului Economic și Consiliul societații civile pe langa Președintele Republicii Moldova, constituite anterior de fostul șef de stat, Igor Dodon.