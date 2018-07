Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei tone de lemne si peste 50 de saci de pet-uri au strans echipele care participa la ecologizarea Lacului Bicaz, din judetul Neamt, iar joi in zona a venit si ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, pentru a inspecta lucrarile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul apelor, Ioan Denes participa, astazi si maine, alaturi de voluntari, la curatarea lacului Bicaz, inecat de cateva sute de tone de deseuri. El a vizitat Bicazul la inceputul lunii, alertat de cantitatea mare de deseuri plutitoare, aduse de raul Bistrita de-a lungul timpului, dar si de inundatiile…

- Autoritatile din judetul Neamt au activat planul rosu de interventie in cazul unui incident petrecut duminica seara la o nunta organizata la o pensiune din localitatea Durau, mai multe persoane participante la eveniment avand de suferit in urma ruperii balustradei de la terasa unitatii, informeaza…

- Autoritatile din judetul Neamt au declarat planul rosu de interventie in cazul unui incident petrecut duminica seara la o nunta organizata la o pensiune din localitatea Durau. Mai mai multe persoane participante la eveniment au avut de suferit in urma ruperii balustradei de la terasa unitatii, informeaza…

- Rauri din trei judete - Arges, Olt si Teleorman - se afla miercuri, pana la ora 12.00, sub avertizare cod portocaliu emisa de hidrologi vizand cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de inundatie.

- O turista din judetul Constanta, surprinsa de viitura pe o insula de pe Raul Doamnei, a fost salvata, sambata, de pompierii voluntari din comuna argeseana Nucsoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, femeia se afla singura langa o rulota cand debitul raului…

- Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate fortat, la dispozitia prefectului, a declarat, pentru MEDIAFAX, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizand ca se discuta si cu mai multe persoane din judetul Neamt, care refuza evacuarea.

- Inundatii in Teleorman dupa ploile torentiale de joi seara. In doar cateva ore, sute de gospodarii, curti si strazi au fost invadate de puhoaie. Prapad a fost si in judetele Neamt, Vrancea si Suceava. In localitatea suceveana Valea Moldovei, patru oameni, precum si sute de oi, au ramas izolati de ape.…