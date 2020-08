Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 43 de ani, tatal a doua fete, incepuse sa se simta rau la finalul lunii iulie, acuzand simptomele noului coronavirus si a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina pe 22 iulie, dupa ce a testele l-au confirmat pozitiv cu COVID-19. Barbatul a primit pe 1 august rezultatele…

- Dragos Turcitu (43 de ani), fostul director al Serviciului Judetean de Paza Olt, a murit sambata, 1 august, la doar cateva ore de la externare. Barbatul fusese internat si tratat de COVID-19. Dragos Turcitu a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, din data de 22 iulie 2020, unitate…

- Dragoș Turcitu, fostul director al Serviciu Judetean de Paza Olt, a murit sambata, in aceeași zi in care fusese externat, dupa ce fusese tratat de coronavirus.Barbatul, care era membru PNL, fusese internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina in urma cu aproape 10 zile, dar a fost externat sambata,…

- Potrivit autoritaților, pana la aceasta data, 1.847 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 09.07.2020 (10:00) – 10.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 13 decese (8 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș,…

- Carmen Nicoleta Danila (52 de ani) a murit in 30 aprilie 2020 pe un pat de spital din Bucuresti. Femeia, condamnata la cinci ani de inchisoare pentru delapidare, se afla in custodia Penitenciarului Targsor, din judetul Prahova, unde isi ispasea pedeapsa. Acum, familia ei acuza institutia ca nu i-a asigurat…

- Un alt angajat de la Serviciul de Ambulanța Olt a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Acesta este ambulanțier in Corabia și a fost internat in spital dupa ce a primit rezultatul, anunța MEDIAFAX.Joi a fost confirmat inca un caz pozitiv cu infectia Covid-19 in randul angajatilor de la Serviciului…

- Deputatul PSRM Vladimir Mizdrenco, testat pozitiv la Covid-19, este acuzat de primarul de Rișcani, Victor Bogatico, precum ca se plimba prin oraș fiind infectat și ca ar fi interacționat cu mai multe persoane, printre care și președintele de raion și consilierii. Și asta in pofida faptului ca președinta…

- ​Lega Serie A a anuntat, miercuri, data de 13 iunie pentru reluarea campionatului Italiei, în conformitate cu deciziile guvernului si cu protocolul medical pentru protejarea jucatorilor si a tuturor celor implicati, informeaza News.ro.Anuntul a fost facut dupa o videoconferinta a ligii…