- Sicriul cu ramasitele pamantesti ale Reginei Elisabeta a II-a este transferat duminica de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Reginei Elisabeta a ll-a va fi transferat duminica de la Castelul Balmoral, unde suverana a murit, la Edinburgh, inainte de a fi transportat cu avionul la Londra pentru funeraliile de stat. In drum spre Edinburgh, procesiunea va trece prin Aberdeen duminica dimineata,…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit - Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord

- Mii de oameni s-au adunat in fata Palatului Buckingham din Londra pentru a aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la varsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scotia. Persoane indoliate continua sa aduca buchete de flori, lumanari, biletele si alte ofrande pe care le depun la…

- O noua zi pentru monarhia britanica – Cu omagii și amintiri pentru regretata Regina Elisabeta și indatoriri private și publice pentru noul Rege Carol. La o zi dupa moartea Reginei Elisabeta și pe fondul doliului personal și public, Regele Carol a intrat vineri in lumina reflectoarelor. Noul monarh s-a…

- Regele Charles al III-lea a plecat vineri in jurul praznului de la Castelul Balmoral din Scoția, unde mama sa regina Elisabeta a II-a a murit, pe 8 septembrie, anunța BBC și The Guardian. Noul suveran a fost vazut intr-o mașina care il duce la aerportul Aberdeen, din apropiere, de unde va lua un avion…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a indoliat o lume intreaga. Suverana in varsta de 96 de ani a incetat din viața la Castelul Balmoral, reședința sa regala din Scoția. Monarhul a murit in pace, inconjurata de toți cei patru copii ai sai și cei mai apropiați membri ai familiei. Un fenomen extraordinar…