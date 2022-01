Stiri pe aceeasi tema

- Doua fetițe de 9 și 11 ani, care au incercat sa traverseze o strada din București, au fost lovite din plin de o mașina de poliție care se afla in misiune. Mașina avea semnalele vizuale aprinse, dar nu și cele acustice. Una dintre copile, cea de 13 ani, a murit. Cealalta are un picior rupt. Accidentul…

- Novak Djokovic, campionul en-titre al Openului Australian, a fost reținut la filtrul de verificare a pașapoartelor! Potrivit primelor informații aparute, in aceste momente se afla intr-o camera a aeroportului, fara telefon asupra lui și, totodata, este pazit de doi polițiști de frontiera.

- Cinci persoane au fost duse la audieri, dupa ce polițiștii au fost sesizați ca stalpii Sinagogii din Sighișoara au fost vandalizați, fiind desenate pe aceștia doua svastici. Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru utilizare in public a simbolurilor antisemite, potrivit News.ro. ”La data de 22 decembrie…

- O urmarire in timpul careia s-a tras cu pistolul a avut loc marți in orașul Galați. Mașina urmarita a intrat intr-un zid și cei doi barbați aflați in interior au disparut, arata Mediafax. Incidentul a avut loc marți in orașul Galați. Polițiștii au observat in trafic un autoturism ai carui…

- Dan Antonescu, expert criminalist, a analizat cazul copilului gasit mort langa un cimitir din Arad. In pumn, fetita tinea strans un fir de par, lung de 20 de cm. Aceasta proba ar putea sa fie de ajutor criminalistilor, care incearca sa stabileasca profilul ADN al faptasului. Intrebat despre acest caz,…

- A aparut o noua problema sanitara in Romania. Autoritațile fac un apel crunt la adresa cetațenilor. Ce mesaj au adus in prim-plan oamenii legii și care a fost reacția romanilor? Poliția Romana, apel catre cetațeni: noua problema sanitara Poliția Romana a venit cu un mesaj pentru romani. Oamenii legii…

- In contextul starii de alerta, angajati din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au acționat in seara zilei de miercuri, 20 octombrie a.c., atat in zone aglomerate ale orașului, cat si in localitațile limitrofe acestuia, respectiv Bucov, Blejoi, Barcanești și Targșorul Vechi. „In numai o ora – se precizeaza…