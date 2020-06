Stiri pe aceeasi tema

- Circa zece mii de manifestanți au protestat duminica dupa-amiaza la Bruxelles in cadrul valului de solidaritate cu familia lui George Floyd . Adunarea s-a desfașurat in fața tribunalului din capitala...

- Statuia unui comerciant de sclavi din Bristol a fost doborata și aruncata in port in a doua zi de proteste anti-rasism din Marea Britanie generate de moartea lui George Floyd.In semn de solidaritate cu miscarea „Black Lives Matter”, mii de oameni s-au adunat la un protest, in Bristol, Marea Britanie,…

- Statuia din Bristol a unui negustor de sclavi a fost daramata de pe soclu, duminica, de protestatarii adunati pentru a doua zi de manifestatii anti-rasism din Marea Britanie, relateaza BBC, potrivit news.ro.Protestatarii din Bristol au folosit franghii pentru a da jos statuia din bronz a lui…

- Proteste pasnice de amploare au avut loc sambata in majoritatea oraselor mari din Statele Unite fata de rasism si brutalitatea politiei, in a 12-a zi de manifestatii starnite de uciderea lui George Floyd.

- O mulțime de persoane au ieșit, sambata, pe strazile din diferite orașe europene pentru a-și demonstra solidaritatea fața de George Floyd, afro-americanul ucis de un polițist in Minneapolis.

- Floyd Mayweather a luat legatura cu familia lui Geoge Floyd, a declarat Leonard Ellerbe, CEO al Mayweather Promotions. Fostul pugilist va suporta costurile pentru inmormantarea lui George Floyd, care va a vea loc pe 9 iunie, in Houston, precum si alte cheltuieli. Derek Chauvin, politistul…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…

- "Mesajele celor celor care au iesit in Piata Victoriei eu personal nu le inteleg. Virusul exista, reprezinta un pericol pentru viata si sanatatea cetatenilor romani. Faptul ca sunt decese cauzate de virus arata ca exista o amenintare reala la adresa oricarui cetatean roman care poate sa se contamineze…