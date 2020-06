Mai multi alesi democrati din SUA au ingenuncheat luni intr-o sala a Congresului pentru a pastra 8 minute si 46 de secunde de reculegere in memoria lui George Floyd si a altor americani de culoare "care si-au pierdut viata in mod nedrept", inainte de a prezenta o propunere de reforma a politiei, relateaza AFP.



Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, liderul minoritatii democrate din Senat, Chuck Schumer, si alti circa 20 de alesi s-au reunit in "Sala emanciparii", numita astfel pentru a-i omagia pe sclavii care au lucrat la santierul Capitoliului in secolul…