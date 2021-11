Stiri pe aceeasi tema

- “Cu doar cateva zile inainte de Black Friday, pe 28 octombrie, Lensa deschide cel de-al 14-lea showroom, in Arad. Showroomul, cu o suprafata de 105 metri patrati, are doua cabinete pentru consultatii de vedere gratuite si sute de produse ale brandurilor Ray-Ban, Polarizen, Emporio Armani, Guess, Tommy…

- Ministerul Sanatații organizeaza, pe 21 noiembrie, concursul de intrare in rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. Concursul se desfașoara in centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara. In spitalele…

- 11 total views Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in…

- Președintele PNL Craiova, Marian Vasile, i-a raspuns Olguței Vasilescu, dupa acuzele acesteia la adresa Guvernului Romaniei. In urma cu trei zile, primarul Craiovei a lansat un atac dur la adresa guvernului, pe motiv ca ar fi alocat din fondul de rezerva bugetar „foarte multi bani catre administrațiile…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…