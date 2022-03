Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit in timp ce efectua o operațiune la Uzina Electrica Paroșeni. Victima a fost acoperita cu cenușa și nu a mai putut fi salvata de medici. Potrivit ISU Hunedoara, accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri. Un barbat in varsta de 35 de ani a suferit arsuri grave, fiind acoperit…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, a murit, dupa ce s-a rasturnat cu triciclul electric in care se plimba alaturi de alți doi prieteni, in Pucheni, județul Prahova. Victima a fost trasportata la spital pentru a primi ajutor de specialitate, dar medicii au fost nevoiți sa constate decesul.

- O fetita de 6 ani a fost lovita de o masina, in Petrosani, in timp ce se deplasa cu mama ei pe trotuar, cercetarile aratand ca soferului, un tanar de 29 de ani, i s a facut rau la volan, dupa care a decedat, a informat sambata, 29 ianuarie, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Hunedoara.Politistii…

- Pompierii au actionat initial pentru consolidarea si asigurarea malurilor pentru a nu pune in pericol fortele de interventie in momentul in care acestea intra in santul respectiv pentru a degaja victima. Dupa cateva ore a fost extrasa victima si predata unui echipaj de politie.Pompierii au lucrat cateva…

- Sir de accidente pe munte, la inceput de an! In munții Fagaraș, un turist din Cluj a murit dupa ce a alunecat de pe creasta cateva sute de metri. Alți doi turiști au fost salvați dupa ce au suferit multiple leziuni in cadere. Accidentul mortal s-a petrecut in zona Saua Caprei, unde victima, un barbat…

- Fiul victimei si inca un tanar de 21 de ani, care il insoteau pe turistul care a decedat, au fost recuperati de salvamontistii sibieni.„In grup au fost trei persoane - victima, fiul victimei si inca un tanar. Toti erau echipati cu coltari, victima din pacate nu a avut casca. Victima a cazut de sub Saua…

- Un barbat in varsta de 67 de ani a decedat, azi dimineața, accidentat de troleibuz. Victima se afla in postura de pieton. Incidentul a avut loc in jurul orei 8.00, in centrul Ploieștiului, in stația TCE de la Galeriile Comerciale. S-a incercat resuscitarea victimei, insa medicul de pe ambulanța SAJ…