Moarte cumplită! O cruce de piatră a strivit o femeie care venise la cimitir la mormântul soțului Accident sinistru intr-un cimitir. O femeie de 47 de ani, care se dusese sa puna flori pe mormantul sotului, a murit strivita de o cruce de sute de kilograme. Era subreda, dar vaduva nu stia si s-a sprijinit de ea. Tragedia s-ar putea repeta. Zeci de monumente funerare sunt in paragina si ar putea face alte victime. Rudele bietei femei parca au presimtit ca se intamplase ceva rau. Au sunat-o ore in sir pe mobil. Speriat, fiul a plecat la cimitir sa isi caute mama – stia ca se dusese sa puna flori pe mormantul tatalui sau. Cand au ajuns, au aflat sinistra veste. Femeia zacuse patru ore sub… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit cumplit pentru o femeie de 47 de ani, din Cluj-Napoca. Ea a murit strivita de o cruce, in cimitirul din cartierul clujean Manaștur. Vineri, femeia se indrepta spre mormantul soțului sau. Se implinise un an de cand a ramas vaduva și s-a dus sa aprinda o lumanare la capataiul soțului. In drum…

- O fetița de numai șase ani și-a pierdut viața astazi, dupa ce a fost lovita de un autoturism pe un drum satesc din localitatea Boldu. Fata incerca sa traverseze prin loc nepermis și fara sa se asigure, potrivit IPJ Buzau. Tragedia a avut loc in jurul orei 12:00, pe un drum satesc. Cercetarile oamenilor…

- Pompierii din cadrul Garzii Baișoara și Garzii Gilau au intervenit joi dimineața la un accident rutier petrecut intre localitațile clujene Sacel și Liteni. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj SAJ, care au gasit un autocamion, un microbuz…

- Unele casatorii dureaza o viața intreaga, ceea ce inseamna zeci de ani, in timp ce altele dureaza mai puțin dcat și-ar putea inchipui cineva. O femeie i-a cerut soțului divorțul la 24 de ore dupa ce s-au casatorit din cauza tortului de nunta. Ce s-a intamplat a devenit viral. Cea mai scurta casatorie.…

- Impact dramatic, in noaptea de sambata spre duminica, pe Drumul Național 72, pe raza localitații Dumbrava. O femeie și un barbat s-au aflat foarte aproape de moarte, dupa ce s-au rasturnat cu mașina. In urma accidentului, o femeie, pasagera, de 77 de ani, a fost ranita. Aceasta a fost transportata la…

- O femeie de 52 de ani din Constanta a murit astazi intr un accident rutier petrecut in judetul Vrancea. Din primele informatii in accident a fost implicata si o masina de politie. Potrivit IPJ Vrancea, in jurul orei 13.37, o autospeciala din cadrul IPJ Suceava care se deplasa pe Drumul National 2 E…

- UPDATE 3 Tragedia din aceasta noapte șocheaza o intreaga comunitate, iar cunoscuților nu le vina sa creda ca o fata, care avea toata viața inainte, și tatal ei au decedat. Femeia ajunsa la spital este mama adolescentei, soția șoferului. ,,Golul lasat in urma este infinit. Flori – 17 ani, Adrian – 48…

- Accident bizar in judetul Hunedoara, intre localitațile Steaua Mureșului și Rapoltu Mare, unde o ciuta a lovit o masina in mers apoi a intrat in bicicleta condusa de o femeie, care a necesitat transportul la spital. Evenimentul rutier neobisnuit a avut loc in jurul orei 21.57, pe DJ 107A, la ieșirea…