- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 739.300 de lei pentru sprijinirea a 219 familii si persoane singure care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii si alunecari de teren, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea sociala,…

- Alte 45 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 4.503, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 45 de decese – 28 de barbati si 17 femei – ale unor pacienti infectati cu…

- Pana astazi, 4.503 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 21.09.2020 (10:00) – 22.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 45 de decese (28 barbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor,…

- Potrivit ministerului condus de Violeta Alexandru, ajutoarele ajung la aproape 400.000 de lei. Vineri, Guvernul a aprobat alocarea de ajutoare de urgența in valoare de 393.100 lei. Acești bani vor sprijini 116 familii și persoane singure care fie au probleme grave de sanatate, fie risca excluziunea…

- Pana astazi, 2.860 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 12.08.2020 (10:00) – 13.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 53 de decese (32 barbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau,…