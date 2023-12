Stiri pe aceeasi tema

- Pe locul 7 in clasament, dar la egalitate de puncte cu echipa de pe pozitia a sasea, ultimul care duce in play off, Farul Constanta se afla in cautarea celei de a treia victorii la rand.Incepe o noua etapa din sezonul regular al Superligii 2023 2024, runda a 20 a, care programeaza vineri, 15 decembrie…

- Adrian Mititelu, finanțatorul FCU Craiova, a vorbit din nou despre contractul cu Yassine Bahassa (31 de ani, extrema stanga). Vedeta oltenilor este in viziorul lui Gigi Becali, care spunea in noiembrie ca il poate aduce gratis. Și acesta iși poate indeplini planul. ...

- FCU Craiova a caștigat cu FCSB 2-0, in grupele Cupei Romaniei Betano. Adrian Mititelu, finanțatorul echipei oltene, a analizat meciul și s-a aratat mulțumit de prestația lui Juan Bauza, capitanul echipei revenit dupa o accidentare. FCU Craiova s-a calificat in sferturile de finala, acolo unde va intalni…

- Vladislav Blanuța (21 de ani), atacantul de la FCU Craiova, a spus ca nu se aștepta sa fie convocat la naționala de tineret a Romaniei. Vladislav Blanuța a fost inclus de Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, in lotul „tricolorilor” pentru dubla cu Albania (17 noiembrie) și Elveția (21 noiembrie).…

- Dupa ce a recunoscut de mai multe ori ca se implica in alcatuirea echipei de start de la FCSB și la schimbari, Gigi Becali a trecut la un nou nivel. Acum, face echipa și la FCU Craiova. Dupa ce FCSB a invins-o pe FCU Craiova, Gigi Becali a analizat situația din echipa lui Adrian Mititelu. Și spune ce…

- Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a anunțat ca are mare incredere in atacantul Vladislav Blanuța (21 de ani). Vladislav Blanuța a ajuns la FCU Craiova in 2022, cand oltenii il aduceau sub forma de imprumut de la Pescara. Vara trecuta, Adrian Mititelu a achitat 250.000 de euro pentru transferul…

- Internaționalul georgian „U 21” Georgi Abuashvili (20 de ani), adus inca din luna august 2023 și prezentat oficial pe 30 august, de catre președintele executiv Claudiu Tudor, la FC Petrolul Ploiești (foto la titlu), nu a putut debuta, pana in prezent, din cauza unei situații speciale despre care nu…

- Olguța Vasilescu a facut marele anunț legat de pregatirea timpurie a Targului de Craciun de la Craiova. Lucrarile sunt in toi, iar craiovenii au putut observa faptul ca orașul incepe sa se imbrace deja in straie de sarbatoare. Cu toate acestea, intrebarea ”de ce acum?” poate fi gandita de oricine, avand…