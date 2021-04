Mizeria din albia Cuejdiului și farmecul orașului Piatra-Neamț Podul rutier și parcarea cu pietonalul din zona centrala a municipiului Piatra-Neamț ascund o parte mai puțin accesibila omului obișnuit. Nodul rutier a fost amenajat acum cațiva ani pentru fluidizarea traficului dinspre Piața Ștefan cel Mare spre Orhei-Dacia. Ineditul lucrarii consta in aceea ca a fost realizata deasupra raului Cuejdi, foarte aproape de centru. Parcarea a fost incadrata intr-o zona pietonala, cu verdeața, banci și arteziana, astfel ca impactul a fost unul placut. Cel puțin impactul vizual, pentru ca este dificil de crezut ca, stand cateva minute intr-un scuar situat intre doua… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 aprilie, cele 99 de cazuri noi confirmate Covid se impart intre mai multe localitați din județul Neamț. Configurația in zona roșie s-a schimbat și mai sunt doar 9 localitați cu cele mai multe persoane infectate. Totuși, in comuna Secuieni au mai fost testate pozitiv alte persoane și rata a…

- Viceprimarul Marius Irimia a studiat baltile de la Curtea Domneasca si a gasit niste prime solutii pentru a oprit efectul umezelii asupra bailor din pasaj, in principal. „Lunea trecuta, cand a plouat, am stat o ora jumatate pe platou, ca sa vad unde se formeaza balti, pentru ca se scurge apa ba in baie,…

- Casa Felix din localitatea Roznov Strategia naționala pentru protecția copilului are ca idee de baza scoaterea copiilor din centrele rezidențiale și intoarcerea lor in familia largita sau integrarea lor in case de tip familial. Trei centre rezidențiale de tip vechi din județ urmeaza sa fie inchise și…

- In timp ce prin fata blocului trece o masina cu megafon, care face reclama Targului de imbracaminte si incaltaminte din Piatra-Neamt, ne facem datoria sa va tinem la curent cu ce se mai zice prin tara si prin lume despre pandemie, despre vaccin, despre Pasaportul de vaccinat. Nu credeam ca o sa-mi placa…

- O acțiune a poliției pe linie de contrabanda cu țigari a avut loc cu puține zile in urma in Piatra Neamț. Cica intr-un loc din Piața Darmanești au fost gasite peste 1.701 de pachete de țigari, dupa o percheziție facuta la ”punct lovit”. In paralel, au mai fost facute inca 6 percheziții, totul in cadrul…

- Doctorița Camelia Smicala, din Piatra-Neamț, a venit recent cu un mesaj optimist legat de sfarșitul calvarului finlandez prin care ea și cei doi copii ai ei trec. Dupa cinci ani de cand i-au fost luați de serviciile sociale finlandeze, Camelia Smicala anunța acum ca iși va recupera copiii, Mihai in…

- In aceasta dimineața am discutat telefonic cu doamna Emilia Silvaș, persoana de contact a celor de la Kaufland pentru magazinul din Piatra Neamț, situat pe strada Bistriței nr. 2. Cu amabilitate, ne-a raspuns ca magazinul va funcționa dupa program. In momentul in care am intrebat daca el va primi clienți…

- Astazi, 18 ianuarie, sau cel tarziu maine, la IPJ Neamț este așteptata o decizie de punere la dispoziție a comisarului șef Paul Tablan. Asta pentru ca Inalta Curte de Casație și Justiție a infirmat decizia de suspendare a ordinului prin care Paul Tablan a fost demis din funcția de șef al Inspectoratului…