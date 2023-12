Miza unui continent. Lupta geopolitică a revenit în Africa Inca o data, puterile regionale și globale se concentreaza asupra Africii pentru a-și extinde influența militara și economica și pentru a obține un avantaj fața de rivalii lor. Pe masura ce amprenta Franței in fostele sale colonii din Africa de Vest se diminueaza, o serie de lovituri de stat in regiunea Sahel a pus anul […] The post Miza unui continent. Lupta geopolitica a revenit in Africa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce haine au ales Carmen și Klaus Iohannis pentru safari-ul din Kenya Klaus și Carmen Iohannis efectueaza in aceasta perioada un turneu prezidențial in Africa. Prima oprire a fost la Nairobi, capitala Kenyei. In prima zi, Președintele și Prima Doamna au avut intalniri cu oficialitați. Printre aceștia…

- ”Urgent este sa actionam in vederea protectiei civililor. Pentru asta este necesara foarte rapid o pauza umanitara si trebuie sa actionam in vederea unui armistitiu”, indeamna seful statului francez. Il faut „oeuvrer a un cessez-le-feu” entre Israel et le Hamas. Le president francais Emmanuel Macron…

- Noua Zeelanda a operat o singura modificare fata de semifinala cu Argentina in XV-le care va infrunta Africa de Sud, campioana mondiala en titre, in finala Cupei Mondiale de rugby care va avea loc sambata pe Stade de France din Saint-Denis, transmite Reuters, , potrivit Agerpres.Selectionerul All…

- Am prieteni in strainatate. Mulți și peste tot. O prietena e in Africa, fotograf la National Geographic, ratacește saptamanal intre Sudan, Etiopia, Kenya, Madagascar și alte zone sarace ale Africii de Est. O zi in care nu vede un copil mort sau pe mo...

- Campioana en titre, Africa de Sud, a avansat in semifinale dupa o victorie dramatica impotriva Franței, 29-28. A fost „o marja infima”, a recunoscut antrenorul Springboks, Jaques Nienaber Toate cele patru sferturi de finala ale Cupei Mondiale 2023 au avut suspans, intriga, calitate și multa pasiune,…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, a fost in vestiarul echipei naționale de rugby, dupa infrangerea din sferturile de finala ale Campionatului Mondial impotriva Africii de Sud, scor 28-29. Franța a parasit cu capul sus turneul final gazduit chiar de ea. A pierdut un meci pe muchie de cuțit cu Africa…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby. In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. In cealalta…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby, informeaza News.ro.In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24.…