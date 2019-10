Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea uraște raceala – nu e nimic placut in a te simți moleșita, a te durea gatul, a avea febra și a nu putea respira. Pentru a-ți ajuta sistemul imunitar sa lupte cu raceala, exista cateva alimente și mancaruri pe care trebuie neaparat sa le incluzi in dieta ta in perioada de boala – și nu numai,…

- Nah, un caine politist de frontiera, in varsta de 10 ani, specializat in detectarea produselor din tutun, a fost achizitionat, la pensionare, de politistul conducator care i-a fost alaturi in ultimii ani, a precizat, miercuri, intr-o informare remisa AGERPRES, purtatorul de

- Vesti bune pentru o categorie de pensionari. Ministrul Muncii a anuntat, in direct la Romania TV ca in perioada imediat urmatoare se va aproba in Guvern o Ordonanta care reglementeaza si situatia persoanelor care au lucrat in subteran si nu au primit punctaj aferent grupelor de munca. Vesti…

- PACTUL PENTRU MUNCA MOBILIZARE FARA PRECEDENT A OAMENILOR DE AFACERI INITIATIVA, ASUMARE SI MASURI CONCRETE, DE ASTA ARE NEVOIE ROMANIA! Acestea sunt o parte a concluziilor conferintei organizate de CONAF SI FPPG pentru stoparea dezechilibrelor demografice Un sistem educational bazat de cererea reala…

- Medicul din cadrul Cabinetului de expertiza medicala din Cluj a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat ca a luat mita de la 61 de persoane, pe care le-a incadrat in diferite grade de invaliditate. O alta persoana, care intermedia tranzacțiile, a fost arestata preventiv. Potrivit…

- Dean Weymes, un britanic de 24 de ani, angajat al Amazon la departamentul de control al marfurilor, a caștigat la loterie 10.000 de lire sterline luna timp de 30 de ani. Fericitul caștigator spune ca iși va folosi caștigul pentru a se asigura ca fratele lui Robert, bolnav de autism, va avea parte de…

- Fostul șef al SIE, Claudiu Saftoiu, a acuzat implicarea nepermisa a politicului in structurile Poliției Romane, care au dus la deprofesionalizarea accentuata a structurii care ar fi trebuit sa asigure ordinea publica și sa mențina siguranța cetațeanului. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe,…