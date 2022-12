Mitropolitul Clujului: Pentru mulţi, dalbele datini cu „flori de măr“ şi „leru-i ler“ nu mai reprezintă nimic Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, Andrei Andreicut, arata in Pastorala de Craciun ca, din pacate pentru multi, datinile cu ‚’flori de mar’’ si ‚’leru-i ler’’ nu mai reprezinta nimic si „copilaria sfanta” de odinioara s-a dus, potrivit Agerpres. „ Daca tineretea ar sti si daca batranetea ar putea. Deprinde pe tanar cu purtarea pe care trebuie s-o aiba; chiar cand va imbatrani nu se va abate de la ea’ (Pilde 22,6). Iubiti frati si surori, am meditat anul acesta la importanta rugaciunii si ne-au stat in fata ca modele parintii isihasti. Aceste preocupari ne-au insotit si-n Postul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

