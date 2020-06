Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 30 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 26 persoane se afla in carantina 1.348 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 42 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt internate…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, in frunte cu Mitropolitul Vladimir, ii cere premierului Ion Chicu, sa revizuiasca noile prevederi in privința oficierii serviciilor divine și a altor manifestari tradiționale religioase pana pe data de 30 iunie, astfel incat credincioșii sa aiba acces in biserici,…

- Mitropolia Moldovei spune ca nu va mai pomeni conducerea tarii in timpul slujbelor daca nu va fi permisa reluarea serviciilor divine. In acest context, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a venit cu o adresare catre premierul Ion Chicu și membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica…

- Mitropolia Moldovei spune ca nu va mai pomeni conducerea tarii in timpul slujbelor daca nu va fi permisa reluarea serviciilor divine. In acest context, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a venit cu o adresare catre premierul Ion Chicu și membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica…

- Mitropolia Moldovei ameninta ca nu va mai pomeni conducerea tarii in timpul slujbelor daca nu va fi permisa reluarea serviciilor divine. In acest context, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a venit cu o adresare catre premierul Ion Chicu și membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, în frunte cu Mitropolitul Vladimir, îi cere premierului Ion Chicu, sa revizuiasca noile prevederi în privința oficierii serviciilor divine și a altor manifestari tradiționale religioase pâna pe data de 30 iunie, astfel încât…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, in frunte cu Mitropolitul Vladimir, ii cere premierului Ion Chicu, sa revizuiasca noile prevederi ale Comisiei naționale extraordinara de sanatate publica in privința oficierii serviciilor divine și a altor manifestari tradiționale religioase pana pe data de 30…

- Biserica Ortodoxa din R. Moldova, condusa de mitropolitul Vladimir, s-a adresat cu o solicitare oficiala catre premierul Ion Chicu, Igor Dodon si speakera Zinaida Greceanii in care cere sa nu permita vaccinarea obligatorie a populatiei impotriva COVID-19. Biserica spune „ca tehnologia 5G in combinatie…