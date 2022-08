Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul din SuperLiga Romaniei traiește in mare parte din drepturile de televizare, dar Adrian Mititelu vrea sa spulbere acest contract. Patronul formației FCU Craiova spune ca echipele nu și-au primit banii și vrea rezilierea ințelegerii care valoreaza 140 de milioane de euro. Omul de afaceri susține…

- FCU Craiova a emis un comunicat prin care anunța ca exista posibilitatea ca meciul cu rivala CSU Craiova sa nu fie televizat. FCU Craiova - CS Universitatea Craiova e programat duminica, 7 august, de la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și ar urma sa fie transmis de PrimaSport, OrangeSport și DigiSport…

- Andrei Cristea, noul antrenor al lui ACS FC Dinamo, clubul lui Nicolae Badea din Liga 4, susține raspicat ca obiectivul echipei e promovarea imediata in Liga 3. In ultima sa apariție televizata, Andrei Cristea a oferit detalii despre proiectul clubului lui Nicu Badea. Fostul atacant complica și mai…

- Ovidiu Burca (42 de ani) nu va continua pe banca celor de la CSM Slatina, formație alaturi de care a promovat in Liga 2. Ovidiu Burca a fost instalat pe banca celor de la CSM Slatina in septembrie 2021. Și-a indeplinit obiectivul, promovarea in al doilea eșalon, dar nu va conduce echipa și in urmatoarea…

- Florin Tanase (27 de ani) vrea ca Liga Profesionista de Fotbal sa garanteze un fond de salarii pentru fotbaliștii din Liga 1, astfel incat situațiile de la Gaz Metan și Clinceni sa nu se repete. Florin Tanase, capitanul celor de la FCSB și golgeterul recent incheiatului sezon din Liga 1, a oferit un interveniu-eveniment…

- Nicolo Napoli a plecat in Italia fara sa semneze prelungirea contractului cu FCU Craiova, care expira la 30 iunie. Adrian Mititelu vrea performanța și clauze de reziliere, iar italianul cere transferuri pentru a duce echipa in play-off. Nicolo Napoli (60 de ani) și-a indeplinit obiectivul pentru care…

- Sepsi Sfantu Gheorghe joaca joi in ultimul act al Cupei Romaniei, atat la seniori, cat și la Under 19. La echipa mare apara Roland Niczuly, iar la echipa mica, fratele acestuia, Rajmond Niczuly. Sepsi s-a calificat in finala Cupei Romaniei pentru a doua oara in ultimii trei ani. In 2020 a pierdut cu…

- CFR Cluj a caștigat al cincilea titlu consecutiv, fiind un record pentru ultimii 30 de ani.Clujenii au caștigat cu scorul de 2-1 meciul cu Universitatea Craiova si s-a desprins la 4 puncte de FCSB. Echipa lui Gigi Becali nu mai are cum sa recupereze diferența in ultimul meci, astfel ca jocul cu FCSB…