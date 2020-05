Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in urma perchezitiilor efectuate, au dispus retinerea inculpatilor:Croitoru Florin, agent de penitenciare in cadrul Penitenciarului Poarta Alba ndash; Sectia Exterioara Valu lui Traian, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma…

- Scrisoare deschisa a șefului UPU Suceava, doctorul Liviu Carlan, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a anunțat deschiderea unui dosar penal pe numele sau pentru ”zadarnicirea combaterii bolilor”.

- Doi romani au fost reținuți și trimiși in inchisoare, marți, in Germania, in urma unui control efectuat pe autostrada A93 de catre poliția locala, noteaza Poliția din Rosenheim. Cei doi romani au intrat in Germania dinspre Austria la volanul a doua mașini care erau inmatriculate in Franța.In cazul primului…

- O femeie a cerut prin 112 ajutorul medicilor pentru copilul ei bolnav, ascunzand ca erau in izolare dupa ce au fost in contact cu o persoana revenita din Marea Britanie. Parchetul de pe langa Tribunalul...

- Medicul Virgil Musta, seful sectiei de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde au fost vindecati pana in acest moment cei mai multi pacienti infectati cu coronavirus, a realizat o lista cu masuri pe care le poate lua fiecare cetatean pentru a evita contaminarea.