Misterul unei 'anomalii cosmice' cunoscute încă din anii '60, pe punctul de a fi rezolvat Se pare ca oamenii de știința sa fi rezolvat, in sfarșit, misterul de lunga durata de ce exista un singur tip de galaxie in planul supergalactic. Acest plan, cunoscut sub numele de Superclusterul local de galaxii sau Superclusterul Virgo, este o intindere vasta care cuprinde numeroase roiuri și galaxii individuale. In timp ce majoritatea galaxiilor din Univers sunt fie eliptice, fie in forma de disc cu o structura spiralata, planul supergalactic este predominant plin de galaxii eliptice, iar galaxiile in forma de disc sunt vizibil absente. Aceasta segregare ciudata a galaxiilor in planul supergalactic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

