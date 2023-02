Stiri pe aceeasi tema

- Catastrofa in sudul Turciei, dar și in Siria! Peste 2.300 de oameni au murit in urma unui cutremur de 7,8, produs luni dimineața. Un al doilea cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs luni in sud-estul Turciei la nici 12 ore dupa ce un seism cu magnitudinea de 7,7 a lovit regiunea. Aproape 2000 de…

- Un nou cutremur de 5,7 pe scara Richter a avut loc luni la pranz in Turcia. Este al treilea seism care s-a produs azi. Situația in Turcia este foarte grava. Autoritațile vorbesc de mii de victime. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- China susține ca balonul detectat deasupra statului Montana este civil, dar oficialii americani suspecteaza ca este folosit in scopuri de spionaj. De ce nu ar folosi China mai degraba sateliți spion?

- In ciuda numarului mare de cazuri inregistrate, China a decis sa catalogheze epidemia de COVID drept o simpla infectie si a hotarat sa elimine aproape toate restrictiile privind zborurile internationale.

- Oameni de stiinta din Uzbekistan si China au dezvaluit, dupa cinci ani de cercetari comune, factorii principali aflati la originea micsorarii Marii Aral in ultimii 20 de ani, printre acestia numarand-se incalzirea climei si lipsa tehnologiei de economisire a apei pe terenurile agricole, transmite…

- Frustrarea populației privind politica „zero-COVID” s-a tot acumulat, in special in ultimul an cand restul lumii a revenit la normalitate. Locuitorii Chinei inca sunt supuși unei carantine dure, care se poate impune la doar cateva ore de la confirmarea unor cazuri. Aceste reguli stricte au fost considerate…

- Potrivit observatiilor directe, turma a format un cerc perfect, mergand fara oprire, timp de 12 zile la rand la aceasta ferma din China. Proprietarul oilor, doamna Miao, a explicat presei locale ca totul a inceput pe 4 noiembrie: cateva dintre oile ei au inceput sa se intoarca in cerc, urmate rapid…

- Deși existau doar zvonuri ca autoritarul lider al Coreei de Nord ar avea copii, acum au aparut și imaginile oficiale cu fiica lui Kim Jong Il. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat vineri lansarea „un nou tip” de rachete balistice intercontinentale. Surpriza a fost ca alaturi de el a fost…