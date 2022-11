Stiri pe aceeasi tema

- In muzeul Topkapi din Istanbul, marele palat al sultanilor otomani, in sala dedicata armelor, se afla sabia lui Ștefan cel Mare. Romanii care viziteaza impozantul edificiu oriental se opresc cu evlavie langa vitrina unde este expusa spada.

- O moneda antica de aur dovedește ca un imparat roman din secolul al III-lea care a condus Dacia, considerat pana acum un personaj fictiv, a existat cu adevarat, spun oamenii de știința citați de BBC.

- O moneda de aur antica, descoperita in Transilvania, dovedeste ca un imparat roman din secolul al III-lea, eliminat din istorie pe motiv ca ar fi fost un personaj fictiv, a existat cu adevarat. Profesorul Paul Pearson de la University College din Londra, care a condus cercetarea, a declarat pentru…

- Controversatul secretar de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Bogdan Mindrescu, este disperat sa ajunga parlamentar, dar conducerea PSD nici nu vrea sa auda de el. Mindrescu, invitatul nepoftit de la Giurgiu La conferința județeana de alegeri a PSD Giurgiu de saptamana trecuta,…

- Cu o luna inainte de Craciun, prețul la carnea de porc a explodat, practic, pornind de la 12-13 lei/kg și ajungand chiar și la 20 lei/kg in viu la porcii crescuți in gospodariile populației, in timp ce la poarta fermei carnea costa aproximativ 8 lei/kg. In același timp, carnea in carcasa se vinde cu…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa de 55 de parlamentari de la USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, care a fost dezbatuta luni in plen. S-au inregistrat 88 de voturi „pentru”, 162 ‘contra’. Nu au votat…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca motiunea simpla initiata de USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, sa fie dezbatuta si votata martea viitoare in plen. “USR si Forta Dreptei depun o motiune simpla impotriva ministrului Cimpeanu, care se numeste ‘Romania…

- Echipamentele de joc ale turcilor de la Sivasspor nu au ajuns la timp pentru meciul cu CFR Cluj, de astazi, ora 19:45, din grupa G a Conference League. Vor juca in ultimele imprumutate de la campioana Romaniei. Dan Petrescu i-a ridicat in slavi pe cei de la Sivasspor inaintea disputei de astazi, de…