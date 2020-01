Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a acuzat o vanatoare de vrajitoare in cazul acuzatiilor la adresaangajatii ISU, dupa ce presa a scris ca peste 100 de angajati de la ISU Dolj ar avea diferite grade de rudenie. Acesta spune ca in cele mai multe cazuri oamenii s-au imprietenit si casatorit dupa ce au venit sa lucreze in aceste…

- Secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a reacționat dupa ce ministrul de interne, Marcel Vela, a spus luni ca va face verificari și in alte județe, nu doar in Dolj, acolo unde peste 100 de angajați din unitate ar avea diferite grade de rudenie.

- Un elicopter SMURD a avut probleme in aer la scurt timp dupa ce a decolat, duminica, de pe Aeroportul din Cluj, iar pilotul a oprit un motor și a survolat zona pana a terminat combustibilul, apoi a reușit sa aterizeze.Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca la nava esuata in Portul Midia, care transporta peste 14.000 de oi, urmeaza sa fie facuta o noua decupare pentru a se verifica daca mai exista animale vii.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca operatiunile pentru salvarea oilor de pe nava rasturnata in Portul Midia au decurs foarte greu pentru ca era o singura cale de acces in ambarcatiune si dupa ce a fost obtinut acordul armatorului vor fi realizate decupaje in peretele…

- Raed Arafat, secretar de stat in cadrul MAI și șeful DSU, a revenit in aceasta cu o inregistrare video de aproximativ 20 de minute in care vorbește despre "unele aspecte importante in ce privește tentativele de privatizare in sistemul de urgența, ultima tentativa fiind foarte recenta". Șeful Departamentului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj inainte ca Libertatea sa anunte existenta unui filmulet realizat de pompieri in noaptea incendiului de la Colectiv si ascuns de public, Guvern si procurori.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a sosit, marți, la Parchetul General, pentru a fi audiat, la patru ani de la tragedia petrecuta in clubul Colectiv. Arafat nu a facut declarații.Șeful DSU, Raed Arafat, a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei…