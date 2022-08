Stiri pe aceeasi tema

- Vreme racoroasa in mare parte din țara in data de 22 august. Astazi vremea va fi relativ racoroasa in majoritatea regiunilor, cerul va fi mai mult noros si va continua sa ploua. Disconfortul termic va fi ridicat in sud-estul țarii. Dar spre seara vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se…

- Mai mulți sateliti Starlink, din proiectul SpaceX lansat de Elon Musk, au fost vazuți, ieri noaptea, pe cerul Moldovei. Scopul satelitilor Starlink este de a furniza conexiuni rapide la Internet.

- Studiu: Femeile, mai sensibile la canicula decat barbatii. Cum afecteaza caldura calitatea aerului și persoanele vulnerabile Femeile ar putea fi mai vulnerabile decat barbatii la temperaturile ridicate extreme, arata un studiu olandez recent. Una dintre cauze ar putea fi faptul ca femeile transpira…

- ANM a emis o alerta de cod galben de nstabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul ora 14:00 – ora 22:00 in Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala. „In Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta…

- Ieri, dupa o ploaie buna, cerul deasupra Chișinaului s-a colorat intr-un roșu intensiv. Mai multe imagini cu un apus de poveste au fost publicate pe rețelele sociale. Din imagini se vede cum cerul era colorat intr-un roșu aprins creind o imagine a naturii perfecte. Fotografiile au fost publicate pe…

- Luni, in zona noastra, vremea va fi in general frumoasa. Soarele va rasari la ora 05:38. In depresiuni, la prima ora a dimineții, va fi ceața. Cerul va fi variabil, iar temperaturile se vor resimți mai ridicate fața de valorile din termometre. Local, in zonele inalte, exista probabilitatea de instabilitate…

- Prefectul de Argeș, Radu Perianu, a transmis ultimele informații cu privire la calitatea aerului, in urma incendiului puternic izbucnit pe Drumul 23, la un depozit de deșeuri. Pana acum nu au fost gasite modificari la calitatea aerului. Radu Perianu transmite: Laboratorul mobil al APM Prahova nu a depistat…

- Prognoza meteo, pentru weekend si de Rusalii, in judetele Moldovei. (10-11-12 iunie 2022) Vremea in Moldova va fi calda, dar si in general instabila vineri si sambata (10-11 iunie 2022). Cerul va fi temporar noros. Pe spatii relativ extinse, se vor semnala averse si descarcari electrice. Izolat, cantitatile…