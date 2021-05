Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Meza, reprezentanta Mexicului, este de aseara Miss Univers 2021. Ea a fost incoronata duminica seara in Statele Unite, la cea de-a 69 ediție a concursului mondial de frumusețe. Juriul a fost format din 8 femei. Gazdele concursului au fost Mario Lopez și fosta Miss Univers Olivia Culpo, care a…

- Descoperire șocanta la Suceava! Mutatia japoneza E484K a fost depistata de cercetatorii suceveni, fiind cunoscuta drept a patra tulpina a SARS-CoV-2 care ameninta intreaga lume. Dupa tulpinile din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia, noua mutație a virusului a fost descoperita și in Romania!

- O noua mutatie a virusului SARS-CoV-2 – a patra varianta ingrijoratoare, dupa tulpinile din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia – a fost identificata si in Romania, pe baza secventierilor efectuate la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, se arata intr-un comunicat de presa. Noua tulpina,…

- Ministerul Sanatatii (MS) arata ca, in Romania vaccinarea cu Johnson & Johnson ar putea sa inceapa la jumatatea lunii aprilie. Vaccinul se administreaza intr-o singura doza si, potrivit studiilor, are o eficacitate de 67% in prevenirea infectiei COVID-19 simptomatice. "Este important de mentionat…

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly and Company a anuntat miercuri ca o terapie combinata cu anticorpi pe care a dezvoltat-o contra COVID-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87% intr-un studiu desfasurat pe un numar de peste 750 de pacienti cu COVID-19 cu risc crescut. Este cel de-al…

- Bianca Lorena Tirsin are 21 de ani și este Miss Universe Romania 2020. Tanara originara din Arad se pregatește sa reprezinte țara la marea competiție Miss Universe, care va avea loc in Statele Unite ale Americii.