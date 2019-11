Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Matei Brunul (Polirom, 2011, 2014), cel mai premiat roman semnat de Lucian Dan Teodorovici si una dintre cele mai elogiate aparitii editoriale ale anului 2011, a aparut in Statele Unite ale Americii si in Marea Britanie, cu o prefata semnata de celebrul romancier David Lodge. Editia in limba…

- Consiliul FIFA reunit in Shanghai, joi, a luat decizia unanima ca ediția din 2021 a Campionatului Mondial al Cluburilor sa fie organizata pe teritoriul Chinei, potrivit Mediafax.Incepand din 2021, Campionatul Mondial al Cluburilor va avea parte de un nou format, insa FIFA nu a oferit mai multe…

- Primaria Municipiului Deva și Badminton Club Deva va invita, in perioada 25-27 octombrie 2019, la Sala Sporturilor din Deva, la ”Cupa de toamna la badminton – Deva 2019”. Evenimentul debuteaza vineri, 25 octombrie 2019, la ora 14:00 și reunește 132 de participanți – jucatori amatori și veterani…

- Peste 600 de persoane au participat, astazi, la a V-a ediție a Crosului Sucevei. Amanat Amanata cu o saptamana din cauza condițiilor meteo nefavorabile de saptamana trecuta, competiția a aliniat la start numeroși copii și adulți veniți special pentru a face mișcare. In deschiderea competiției, viceprimarul…

- In perioada 17-19 octombrie 2019, se va desfasura in municipiul Targoviste, sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, cea de-a 52-a editie a Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de aur”. Evenimentul este dedicat celebrarii prin Romanta a Patrimoniului…

- Duminica 6 octombrie 2019, a avut loc la sala de conferinte a Csm Bistrita, Cupa Avangarde la sah rapid, editia a II-a. Competitia a fost organizata de Asociatia Sah Club Bistrita in colaborare cu sponsorul evenimentului, Avangarde Software si va fi omologata de FIDE pentru calculul coeficientului Elo…

- Un eveniment retro de gala, Raidul Moldovei, se va desfasura in perioada 21-22 septembrie, in judetul Suceava. Competitia destinata masinilor de epoca a fost conceputa ca o actiune nationala, la care pot participa maximum 35 de masini retro din toata tara si din Republica Moldova, fiecare cu pilot ...

- Astazi a avut loc conferința de lansare a celei de a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatura și Traducere Iași – FILIT. Organizatorii au anunțat noutațile și numele invitaților care vor sosi la Iași in perioada 2-6 octombrie 2019. La FILIT 2019 va aparea proiectul editorial Creanga 2.0,…