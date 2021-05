Sambata dimineața, cei doi calugari (intubati in urma exploziei unei buteliei la manastirea de langa Tichilesti) au fost preluați de pe aeroportul Mihail Kogalniceanu de o aeronava cu destinate Frankfurt, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea.Aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, efectueaza sambata, 8 mai, o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Constanța – Frankfurt pe Main pentru transportul, in regim de urgența, a doi pacienți aflați in stare grava, a transmis și Ministerul Apararii Naționale.In explozia…