Misiune „speciala” cu ambulanța la Iași, dupa ce au fost incarcați pe targa mai mulți saci de cartofi in loc de pacienți. Angajații de la Serviciul de Ambulanța Județeana Iași au crezut ca vor trece neobservați, insa oamenii le-au remarcat „urgența”. In data de 17 martie 2023, la Piața CUG a fost identificata o „misiune” speciala. Angajații SAJ au vrut sa-și faca cumparaturile in timpul serviciului, dar au fost vazuți de catre cei din jur. Contactat de presa locala, managerul de la SAJ Iași a transmis ca acest lucru nu este normal și ca au luat la cunoștința gafa pe care au facut-o angajații,…