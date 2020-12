Misiune pirotehnică în Luduș Vineri, dimineața in jurul orelor 10 , echipa pirotehnica de la Detașamentul de pompieri Targu Mureș a fost solicitata pentru o misiune in strada Fabricii din in orașul Luduș. Ajunși la fața locului pirotehniștii au identificat o bomba de aruncator calibrul 82 mm și doua elemente de muniție pe care le-au ridicat și le-au transportat la depozitul de muniție, informeaza ISU Mureș. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

