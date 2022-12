Stiri pe aceeasi tema

- Sprinterul jamaican Asafa Powell, fostul recordman al lumii la 100 m, si-a anuntat oficial, duminica, retragerea din activitatea competitionala, la patru zile dupa ce a implinit varsta de 40 de ani. "Mi-am inceput cariera in 2022, am avut o multime de suisuri si coborasuri de-a lungul ei, dar am ramas…

- Echpa feminina de fotbal Farul Constanta a castigat si meciul din etapa a noua a Ligii a 2 a, seria intai, avand punctaj maxim si ocupand locul intai in clasament.Astazi, jucatoarele pregatite de staff ul alcatuit din Ionut Florea antrenor principal , Marius Cojocaru antrenor secund si Cristina Bujin…

- Resursele umane reprezinta un domeniu extrem de atractiv si din ce in ce mai cautat din punct de vedere profesional, in prezent. Daca iti doresti sa lucrezi intr-o corporatie unde sa te dezvolti, sa ai legatura cu oamenii dar stii ca esti si o persoana foarte organizata, un prim pas pe care il ai de…

- A saptea victorie din tot atatea meciuri pentru echipa feminina de fotbal Farul Constanta a venit astazi, pe teren propriu, in derby ul cu Liceenii Topolog, contand pentru etapa saptea a Ligii a 2 a, seria intai.Pregatita de un staff tehnic format din Ionut Florea antrenor principal , Marius Cojocaru…

- Tenismena Ashleigh Barty a dezvaluit in cartea ei autobiografica de ce s-a retras din tenis, desi era numarul 1 in clasamentul WTA si tocmai castigase Grand Slam-ul la Australian Open. Australianca a socat intreaga lume a sportului cu anuntul facut pe data de 23 martie 2022, in contextul in care era…

- Etapa a sasea a Ligii a 2 a, seria 1, le a adus fotbalistelor de la Farul Constanta un nou succes la scor, 7 2 in deplasare cu FCSB.Pentru echipa de pe litoral au marcat Putina 41, 87 , Rida 32 , Balan 43 , Laiu 49 si Deca 78 , al saptea reusita fiind un autogol.Pregatita de un staff tehnic format din…

- Ziua Recoltei la Școala Gimnaziala Valea Voievozilor, o misiune caritabila, cu roade bogate și parfumate, flori, decorațiuni de toamna, produse tradiționale pe gustate și multa voie buna. Activitatea s-a bucurat de o reala implicare a elevilor, parinților și profesorilor. Elevii au pregatit cele mai…

- CARAS-SEVERIN – A treia etapa a proiectului „Turist in Banat“ s-a desfasurat in weekend in comuna Prigor. Voluntarii Asociației Acasa in Banat au redat stralucirea uneia dintre cele mai frumoase mori din Tara Almajului: Moara de pe Piatra! Pe o vreme rece si ploioasa, voluntarii Acasa in Banat s-au…