- Chindia - CS Universitatea Craiova si Dunarea Calarasi - Dinamo sunt doua dintre meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, stabilite, luni, in urma tragerii la sorti de la Casa Fotbalului, potrivit news.ro. Programul complet al acestei faze este urmatorul: Petrolul Ploiesti…

- Optimile de finala ale Cupei Romaniei au ajuns la final. In sferturile de finala ale competitiei se vor duela 4 formatii din Liga 1 si 4 din Liga 2.In primul meci al zilei, elevii lui Flavius Stoican au reusit sa rastoarne calculele hartiei. Viitorul Pandurii s-a impus cu 1-0 in […] Articolul CHINDIA,…

- Emil Sandoi se gandeste tot la lupta din Liga 1, in ciuda victoriei din optimile Cupei Romaniei, 3-0, cu Farul Constanta. De partea cealalta, Ianis Zicu acuza arbitrajul, dar recunoaste ca este cea mai grea infrangere.Chindia s-a impus la scor de neprezentare la Constanta, in fata celor de la Farul,…

- In perioada 9-11 februarie 2021 sunt programate partidele din optimile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2020-2021.Partidele vor fi transmise in direct la Digi Sport, Look Sport si Telekom Sport. Marti, 9 februarieFC Petrolul Ploiesti – CSMPolitehnica Iasi, ora 19:00Miercuri, 10 februarieAFC Farul…

- In colaborare cu detinatorii de drepturi a fost stabilita programarea meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2020-2021.Partidele vor fi transmise in direct la Digi Sport, Look Sport si Telekom Sport.Marti, 9 februarieDunarea Calarasi – Turris-Oltul Turnu Magurele, ora 17:45FC Petrolul…

- Marti, 12 ianuarie 2021, de la ora 12:00, Casa Fotbalului a gazduit tragerea la sorti a optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Evenimentul a fost transmis live pe YouTube FRF TV si Facebook Cupa Romaniei.Iata duelurile rezultate in urma tragerii la sorti:Universitatea Cluj – UTA Arad Viitorul Pandurii…

- Clubul Sportiv Municipal Targoviste anunta startul procesului de acreditare pentru jurnalistii care doresc sa asiste la meciul de volei feminin dintre CSM Targoviste si S.C. Prometey Kamyanske (Ucraina), contand pentru returul 16-imilor de finala ale CEV Cup.Partida se va disputa miercuri, 25 noiembrie…

- Programul meciurilor 16-imilor Cupei Romaniei:vineri, 27 noiembrieChindia Targoviste – FC Hermannstadt,ora 18:00 – TV Progresul Spartac – Universitatea Craiova,ora 20:45 – TVsambata, 28 noiembrieTurris Oltul Turnu Magurele -Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, ora 11:00 – TV CSM Ceahlaul Piatra Neamt -Petrolul…